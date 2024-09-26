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Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.

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