Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий. Из перечня предлагается исключить работы по управлению самоходными машинами на открытых горных работах, работы на поверхности действующих и строящихся шахт, резервов, рудников, работы по обогащению, агломерации, брикетированию.