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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают разминировать освобожденные населенные пункты Курской области

Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают разминировать освобожденные населенные пункты Курской области

Саперы проверяют миноискателями все дороги, поля, а также дома на предмет взрывоопасных предметов. .

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