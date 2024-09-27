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На стройке жилого комплекса «Брусники» в Сургуте произошел пожар, есть пострадавшие

На стройке жилого комплекса «Брусники» в Сургуте произошел пожар, есть пострадавшие

В Сургуте в строящемся жилом комплексе «Гудзон» произошел пожар, сообщает «К-Информ». Есть пострадавшие среди рабочих, они госпитализированы в больницу, сообщают очевидцы.

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