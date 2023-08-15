Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет Наталья МарковаКомпания «Газпром нефть» за почти 10 лет активной деятельности на Приразломном месторождении в Баренцевом море добыла более 25 миллионов тонн нефти.