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Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет

Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет

Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет Наталья МарковаКомпания «Газпром нефть» за почти 10 лет активной деятельности на Приразломном месторождении в Баренцевом море добыла более 25 миллионов тонн нефти.

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