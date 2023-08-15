Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет Наталья МарковаКомпания «Газпром нефть» за почти 10 лет активной деятельности на Приразломном месторождении в Баренцевом море добыла более 25 миллионов тонн нефти.
Арктический шельф принес «Газпром нефти» 25 млн тонн нефти за последние 10 лет Наталья МарковаКомпания «Газпром нефть» за почти 10 лет активной деятельности на Приразломном месторождении в Баренцевом море добыла более 25 миллионов тонн нефти.
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