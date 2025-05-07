Техноблог от МК в Израиле

Друзья мои, представьте, что ваш бывший, который вечно забывал о ваших днях рождения, внезапно позвонил и сказал, что стал новым человеком! Примерно так же Samsung сейчас пытается убедить нас, что One UI 8 будет тем самым "новым человеком" в долгой истории их отношений с пользователями .