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Samsung Galaxy S25 получил обновление камеры — функцию Super Steady with Horizontal Lock

Samsung Galaxy S25 получил обновление камеры — функцию Super Steady with Horizontal Lock

Отдельное внимание в обновлении уделено камере Samsung выпустила первое обновление для бета-версии One UI 9, предназначенное для серии Galaxy S25.

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