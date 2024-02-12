На прошлой неделе 113 гражданам было отказано во въезде в Республику Молдова

На «зеленой границе» и в пунктах пересечения границы было зарегистрировано 198 событий и составлены протоколы в отношении 230 человек за нарушение пограничного и миграционного законодательства Республики Молдова, а именно: - 56 нарушений режима пограничной зоны и пунктов пропуска; - 87 человек нарушили границу или режим пребывания на территории Республики Молдова; - 69 нарушений режима дорожн .