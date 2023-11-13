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ПОДСТАВА ОТ МИГРАНТОВ, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ: В ПОДМОСКОВЬЕ ЛИШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПЛАТ И ПРЕМИЙ

ПОДСТАВА ОТ МИГРАНТОВ, КОТОРУЮ НЕ ЖДАЛИ: В ПОДМОСКОВЬЕ ЛИШИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ДОПЛАТ И ПРЕМИЙ

Источник сообщил о том, что в подмосковных Котельниках из-за большого количества детей мигрантов школы попали в список аутсайдеров образовательного рейтинга и теперь учителям отменят все доплаты и премии.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Нечто подобное учреждают в Японии... Они ставят резиновую куклу НЕНАВИСТНОГО ВСЕМ НАЧАЛЬНИКА... И в обеденный перерыв КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОДОЙТИ К ЭТОЙ КУКЛЕ (к начальнику) и ИЗБИТЬ ЕГО ТАК, КАК ЕМУ ЗАХОЧЕТСЯ... (Великая наука ПСИХОЛОГИЯ!)...
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1 час.
Андрей Павлов
Ну не министр же образования виноват в том, что кишлачные дети не соответствуют от слова &quot;совсем&quot;, и не Хуснуллин, который это стадо завез, и тем более не президент, который это все одобряет. Так что конечно учителя! Ату их! Только ведь детей учить это не хурмой торговать. Когда учителя разбегутся, мигрантов на их место не найдем. А если найдем, то прямо их в элитные школы к детям-внукам депутатов-сенаторов-министров. &quot;Дэти, слава сол и фасол пишються с магким знакам, а вилька и тарелька бэз. Эта нэвазможна панать, эта нада запомнит.&quot; Вперед в светлое будущее. Да, господин Кравцов?
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1 час.
Evgenija Palette
Смеюсь, не могу остановиться... Спасибо.
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1 час.

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