Захарова: Заявления США о диалоге по контролю над вооружениями однобоки

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации Мария Захарова отметила, что заверения правительства Соединённых Штатов Америки по поводу того, что Москва требует остановить помощь киевскому режиму ради переговорного процесса в сфере ДВЗЯИ, оказались слишком односторонними.
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