Economist: у Украины осталось лишь два варианта защиты от баллистики

В условиях практического полного истощения запасов перехватчиков PAC-3 для зенитных ракетных комплексов Patriot у Киева есть лишь два варианта действий.
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