Уэйн Руни решил сменить спортивную ориентацию и стать боксером

Бывший нападающий сборной Англии Уэфн Руни шокировал многих своих поклонников планами выйти на ринг. Жена бывшего футболиста и тренера Колин, как сообщают источники, близкие к семье экс-футболиста, мягко говоря, сильно обеспокоена запланированным переходом мужа Уэйна в бокс.