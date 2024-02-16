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Уэйн Руни решил сменить спортивную ориентацию и стать боксером

Уэйн Руни решил сменить спортивную ориентацию и стать боксером

Бывший нападающий сборной Англии Уэфн Руни шокировал многих своих поклонников планами выйти на ринг. Жена бывшего футболиста и тренера Колин, как сообщают источники, близкие к семье экс-футболиста, мягко говоря, сильно обеспокоена запланированным переходом мужа Уэйна в бокс.

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