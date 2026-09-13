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Регионы России

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В Кремле сообщили о возможном возобновлении трёхсторонних переговоров по Украине в октябре

В Кремле сообщили о возможном возобновлении трёхсторонних переговоров по Украине в октябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США по урегулированию ситуации на Украине уже в октябре.

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