В Кремле сообщили о возможном возобновлении трёхсторонних переговоров по Украине в октябре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о возможности возобновления трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США по урегулированию ситуации на Украине уже в октябре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кибермошенники по...
- Южнокорейский бре...
- Лолита Милявская ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым