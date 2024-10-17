Дизайнер Михайловская посоветовала самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить

В сентябре 2024 года средняя стоимость квартирного ремонта возросла на 22,5%. Чтобы снизить затраты, можно нанять бригаду, не прибегая к помощи прораба, рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская сайту «Москва24».