Дизайнер Михайловская посоветовала самостоятельно нанимать рабочих для ремонта квартиры, чтобы сэкономить

В сентябре 2024 года средняя стоимость квартирного ремонта возросла на 22,5%. Чтобы снизить затраты, можно нанять бригаду, не прибегая к помощи прораба, рассказала дизайнер интерьеров Елена Михайловская сайту «Москва24».
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