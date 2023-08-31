Daily Storm

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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Дрон был замечен в Воскресенском районе ПодмосковьяМэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силами ПВО в Воскресенском районе был уничтожен беспилотник, который летел по направлению к Москве.

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