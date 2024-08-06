Кадыров назвал смерть Бердиева большой утратой для мусульманской России

Глава Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление по поводу смерти муфтия Исмаила Бердиева. В своем Telegram-канале политик отметил, что это большая утрата не только для членов семьи покойного, но и для всей мусульманской России.
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