Наталья Сергунина рассказала про образовательную программу "НКО Лаб"

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об образовательной программе "НКО Лаб". С открытия программы в 2016 году ее слушателями стали более 40 тысяч сотрудников некоммерческих организаций, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.