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Наталья Сергунина рассказала про образовательную программу "НКО Лаб"

Наталья Сергунина рассказала про образовательную программу "НКО Лаб"

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала об образовательной программе "НКО Лаб". С открытия программы в 2016 году ее слушателями стали более 40 тысяч сотрудников некоммерческих организаций, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

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