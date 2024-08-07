Иностранные инвесторы перестают надеяться на победу Киева: экономика Украины в руинах

МОСКВА, 7 августа, ФедералПресс. В начале августа рейтинговые агентства S&P Global и Fitch понизили кредитный рейтинг Украины из-за того, что иностранные инвесторы перестают верить, что Киев вообще сможет выплатить свои долги.
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