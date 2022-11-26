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Патрик Беверли: «Гилджес-Александер злился, что его обменяли на Джорджа»

Экс-игрок «Клипперс» Патрик Беверли рассказал о реакции Шэя Гилджес-Александера на обмен из калифорнийского клуба в «Тандер» в 2019 году.

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