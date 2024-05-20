Вместо производства дорогостоящих «Армат» российский ВПК занимается модернизацией хороших, а главное, – массово выпущенных Т-72.
В Москве объяснили, почему не видно множества «Армат»
Комментарии
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Андрей Тихонов
Синдром абрамса.....
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14 час.
HotRS
Да, не дай бог раздолбают или, того хуже, захватят. И создавался он в других реалиях, когда не было дронов.
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14 час.
Traveller
Армата, говорите? Высоченный как водонапорная башня (3 метра 30 сантиметров) - разве это танк для боя? А если ему ещё мангал наварить? 🤣😭 И стоит как линкор. И всё на максимум ОДИН бой, и то, скоротечный, до первого дрона.
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10 час.
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