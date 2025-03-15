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Царьград

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ПВО уничтожила 7 украинских дронов в Брянской области: пострадавших нет

ПВО уничтожила 7 украинских дронов в Брянской области: пострадавших нет

В Брянской области силами ПВО были уничтожены семь украинских беспилотников самолетного типа. Как сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram, пострадавших нет, и оперативные службы продолжают обследование территории.

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