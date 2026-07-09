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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналистка Гарлофф о Ферстаппене и Пиастри: «Перестановка – скорее технический вопрос. Не вижу препятствий»

Журналистка F1-Insider Бьянка Гарлофф прокомментировала слухи о том, что Макс Ферстаппен перейдет из «Ред Булл» в «Макларен», а Оскар Пиастри отправится в обратном направлении.

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