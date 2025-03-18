Ирина Влах обратилась к полицейским: "Служите народу, а не режиму!"

Председатель Республиканской партии INIMA MOLDOVEI, бывший башкан АТО Гагаузия Ирина Влах обратилась к полицейским, призвав их не поддаваться на манипуляции своих начальников, действовать исключительно в рамках закона, в соответствии со своим статусом и долгом, а также служить гражданам, а не правящему режиму.