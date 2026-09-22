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Украинцев разведут на снижение мобилизационного возраста посредством «женской приманки» – Замдыханов

Украинцев разведут на снижение мобилизационного возраста посредством «женской приманки» – Замдыханов

На Украине заговорили о мобилизации женщин для того, чтобы общество испугалось и проще восприняло снижение мобилизационного возраста для мужчин.

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