Украинцев разведут на снижение мобилизационного возраста посредством «женской приманки» – Замдыханов

На Украине заговорили о мобилизации женщин для того, чтобы общество испугалось и проще восприняло снижение мобилизационного возраста для мужчин.
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