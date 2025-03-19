Рубрика "В Госдуме предложили." Российским пенсионерам хотят платить пособие по уходу за питомцами. Размер выплаты — от 10 до 20 тысяч рублей.
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Рубрика "В Госдуме предложили." Российским пенсионерам хотят платить пособие по уходу за питомцами. Размер выплаты — от 10 до 20 тысяч рублей.