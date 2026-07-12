Стал известен возможный размер МРОТ в 2027 году

Стало известно, на какую сумму может повыситься минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2027 году. На эту тему в разговоре с ТАСС высказался член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.