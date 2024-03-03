Экс-разведчик Джонсон: Россия имеет право нанести ответный удар по базам НАТО

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works, заявил, что после признания канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что британские подразделения уже находятся на Украине и управляют ракетами Storm Shadow, Россия имеет право нанести НАТО ответный удар.