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Царьград

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Зеленский в Риме получил обещания от Мелони: Визит не был объявлен

Зеленский в Риме получил обещания от Мелони: Визит не был объявлен

Зеленский получил от Италии обещания поддержки.Владимир Зеленский, главарь киевского режима, побывал в столице Италии, городе Риме.

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