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Джейсон Тейтум набрал 29 очков и 10 подборов, «Бостон» во второй раз обыграл «Атланту»

Джейсон Тейтум набрал 29 очков и 10 подборов, «Бостон» во второй раз обыграл «Атланту»

«Бостон» во вторник во второй раз обыграл «Атланту» в серии первого раунда плей-офф – 119:106, 2-0. Лидер «Селтикс» Джейсон Тейтум записал на свой счет 29 очков, 10 подборов и 6 передач.

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