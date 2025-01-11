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Царьград

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Угроза атаки БПЛА в Белгородской области: повышение уровня тревоги

Угроза атаки БПЛА в Белгородской области: повышение уровня тревоги

В Белгородской области объявлена угроза атаки беспилотников. Главное управление МЧС региона призвало граждан к бдительности и осторожности.

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