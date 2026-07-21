Госдума приняла закон о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях проголосовали за законопроект, запрещающий иностранным гражданам получать разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) при наличии судимости.
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