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Госдума приняла закон о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью

Госдума приняла закон о запрете на проживание в России мигрантам с судимостью

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях проголосовали за законопроект, запрещающий иностранным гражданам получать разрешение на временное проживание (РВП) или вид на жительство (ВНЖ) при наличии судимости.

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