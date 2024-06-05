Какие планеты-покровители у всех знаков зодиака?

Говорить «планеты» в данном случае не совсем корректно. Среди зодиакальных покровителей есть и заезда (по имени Солнце), и спутник Земли — Луна, и многострадальный Плутон, который астрономы давно развенчали и лишили статуса планеты.
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