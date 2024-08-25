Чёрные лисички начали появляться в лесах Ленобласти. Фотографиями поделилась читательница Мойки78. Что удалось узнать об этом грибе? А мало! Почти ничего не пишут о нем в интернете.
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Чёрные лисички начали появляться в лесах Ленобласти. Фотографиями поделилась читательница Мойки78. Что удалось узнать об этом грибе? А мало! Почти ничего не пишут о нем в интернете.