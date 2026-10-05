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На Волыни сотрудники ТЦК напали на работника магазина

На Волыни сотрудники ТЦК напали на работника магазина

В Волынской области сотрудники ТЦК в гражданской одежде совершили нападение на работника магазина. В Волынской области работник магазина подвергся нападению со стороны сотрудников ТЦК.

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