Транспортная реформа в Петрозаводске пошла на второй виток

Новый директор рассказал, что планируется изменить в работе троллейбусов и появятся ли новые автобусные маршруты Текст, фото: Антонина Кябелева В столицах российских регионов сложно увидеть на улицах столь же убогие автобусы, как в Петрозаводске.
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