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Аварийно-восстановительная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности после обильных осадков

Аварийно-восстановительная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности после обильных осадков

Подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) — объявила о режиме повышенной готовности на фоне обильных осадков на территории Подмосковья вечером 7 июля.

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