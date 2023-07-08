Аварийно-восстановительная служба Подмосковья перешла в режим повышенной готовности после обильных осадков

Подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) — объявила о режиме повышенной готовности на фоне обильных осадков на территории Подмосковья вечером 7 июля.
Подведомственная организация Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области — аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) — объявила о режиме повышенной готовности на фоне обильных осадков на территории Подмосковья вечером 7 июля.
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