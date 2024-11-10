Ольга Ковитиди: Любопытно.. Издание Washington Post пишет , что

Любопытно.Издание Washington Post пишет , чтоТрамп выразил обеспокоенность расходами на поддержку Украины для налогоплательщиков США и предположил, что мир может потребовать от Украины уступить часть территории, например Крым.
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