Мини-футбол. Чемпионат России. 19-й тур. «Ухта» уступила «Газпром-Югре», «Тюмень» обыграла «Норильский никель» и другие матчи

Матчи, запланированные на 23-24 марта (кроме встречи «Сибиряк» – «Сиб-Транзит»), будут перенесены. PARI Суперлига Чемпионат России по мини-футболу 19-й тур Первые матчи 21 марта КПРФ – Новая генерация – 1:5 (0:3) 22 марта Сибиряк – Сиб-Транзит – 5:4 (2:1) – после серии пенальти Тюмень – Норильский никель – 2:0 (1:0) Ухта – Газпром-Югра – 5:6 (2:3) – после серии пенальти Кристалл – Липецк – 3:2 (0:0) – после серии пенальти 23 марта Торпедо – Синара – перенесен Вторые матчи 22 марта КПРФ – Новая генерация – 2:1 (1:1) 23 марта Сибиряк – Сиб-Транзит – 5:3 (2:1) Тюмень – Норильский никель – перенесен Ухта – Газпром-Югра – перенесен Кристалл – Липецк – перенесен 24 марта Торпедо – Синара – перенесен Турнирное положение: Ухта – 86 очков (35 игр), Газпром-Югра – 77 (37), Торпедо – 64 (34), КПРФ – 60 (36), Норильский никель – 58 (35), Тюмень – 57 (35), Синара – 55 (34), Новая генерация – 53 (38), Сибиряк – 39 (38), Сиб-Транзит – 37 (38), Липецк – 34 (37), Кристалл – 31 (37).