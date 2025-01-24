Астрономы впервые увидели планету, где скорость ветра достигает 33000 км в час

Астрономы обнаружили экзопланету газового гиганта, находящегося на расстоянии более 500 световых лет от Земли, где ветры дуют на скоростях, приближающихся к 33 000 километров в час, что делает их самыми быстрыми воздушными потоками на любой известной планете.