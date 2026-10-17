«Ты не уходи, а сделай вид, что спрятался»: Западные бренды в России исчезать не намерены, но…

Минус 50% доли участия, плюс 100% маскировки — как иностранный капитал закрепился в торговле РФ Юрий Енцов Фото: AP/TASS Материал комментируют: Юрий Горохов В 2025 году на предприятия оптовой и розничной торговли, которые находятся в иностранной или смешанной собственности, пришлось чуть более 10% совокупной выручки подобных компаний, что составляет около 17 трлн рублей из 163 трлн.