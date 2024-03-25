"Не могу выйти на улицу": SHAMAN пожаловался на назойливых фанатов

Певец признался в том, что свалившаяся на него известность – тяжёлое бремя.Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN теперь старается не выходить из дома из-за излишнего внимания поклонников, которые не дают ему ступить и шага.
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