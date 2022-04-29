smi.today

2 006 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VINARIS GUMAROV
    Козлячи ни кто платить не хочет, Россия щедрая душа 🙂Европа продолжила...
  • Ostapkovich Petro
    Простой "мирняк"? "...Меня терзают смутные сомнения..." (с)Покинувшая завод ...
  • Юрий Иванов
    Эти дебилы не учитывают-подразделение участвуещее в реальных боевых действиях - с каждым боем становится опытней и бо...Политолог Крашени...

ДОСААФ России будет заниматься патриотическим воспитанием в Якутии

ДОСААФ России будет заниматься патриотическим воспитанием в Якутии

Договоренность о развитии в сфере военно-патриотического воспитания в Якутии достигнута на встрече главы республики Айсена Николаева и председателя ДОСААФ России Александра Колмакова 29 апреля, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх