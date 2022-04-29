ДОСААФ России будет заниматься патриотическим воспитанием в Якутии

Договоренность о развитии в сфере военно-патриотического воспитания в Якутии достигнута на встрече главы республики Айсена Николаева и председателя ДОСААФ России Александра Колмакова 29 апреля, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Договоренность о развитии в сфере военно-патриотического воспитания в Якутии достигнута на встрече главы республики Айсена Николаева и председателя ДОСААФ России Александра Колмакова 29 апреля, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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