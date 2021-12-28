Эндокринолог дала советы по новогоднему меню для пожилых людей

С возрастом накапливаются хронические заболевания. Поэтому пожилым стоит быть особенно аккуратными во время длинных праздников - неправильно организованное застолье может спровоцировать обострение недугов или, как минимум, ухудшить самочувствие .
С возрастом накапливаются хронические заболевания. Поэтому пожилым стоит быть особенно аккуратными во время длинных праздников - неправильно организованное застолье может спровоцировать обострение недугов или, как минимум, ухудшить самочувствие .
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