"Это будет ваша уголовная ответственность!" Зачистка генералов в Минобороны

Коллаж ЦарьградаСегодня 2,3K прочитали Очевидно, что в Минобороны "новая метла" приступила не просто к расчистке "авгиевых конюшен", а к новому принципу управления ведомством, бюджет которого составляет астрономическую сумму — несколько триллионов рублей.