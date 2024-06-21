"Это будет ваша уголовная ответственность!" Зачистка генералов в Минобороны

Коллаж ЦарьградаСегодня 2,3K прочитали Очевидно, что в Минобороны "новая метла" приступила не просто к расчистке "авгиевых конюшен", а к новому принципу управления ведомством, бюджет которого составляет астрономическую сумму — несколько триллионов рублей.
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