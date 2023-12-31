Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

Алина Белова Криворожский сцыкун за два года военных действий ничего не понял и по-настоящему лишился того ничтожного кусочка разума, который у него был. Всё закончилось, уже нужен немедленный приговор и привести в исполнение.

АЩ Алексей Щербаков Щербаков А.П. Когда же будет, наконец, удар по центру принятия решений. Я имею в виду удар по центру Киева, туда, где сидят эти мрази!!! Ведь обещали же на самом высоком уровне бить по центру принятия решений. Эти бандерлоги не прекратят бомбить нашу территорию и совершать теракты на нашей территории, пока по их центру не будет нанесён мощный удар!!!