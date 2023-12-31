Политнавигатор Украине после варварского удара по центру Белгорода следует ожидать ответа России, который может стать еще более болезненным, нежели вчерашний ракетный удар.
Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация
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Алина Белова
Криворожский сцыкун за два года военных действий ничего не понял и по-настоящему лишился того ничтожного кусочка разума, который у него был. Всё закончилось, уже нужен немедленный приговор и привести в исполнение.
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3 час.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П. Когда же будет, наконец, удар по центру принятия решений. Я имею в виду удар по центру Киева, туда, где сидят эти мрази!!! Ведь обещали же на самом высоком уровне бить по центру принятия решений. Эти бандерлоги не прекратят бомбить нашу территорию и совершать теракты на нашей территории, пока по их центру не будет нанесён мощный удар!!!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Да, это был террористический удар по Белгороду - там не было военных объектов. А дальше что - просто "в пыль" снести Николаев? Или Одессу? Этого и жут от нас укронацисты. Будем просто "утилизировать" ВСУ в зоне соприкосновения. А "стратегам" пора бы поработать по целям в Западной Украине, причём чтобы было "вызженное поле".
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3 час.
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