Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

Месть за Белгород. Начинается серьёзная эскалация

Политнавигатор Украине после варварского удара по центру Белгорода следует ожидать ответа России, который может стать еще более болезненным, нежели вчерашний ракетный удар.

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Комментарии
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Алина Белова
Криворожский  сцыкун  за  два года  военных действий  ничего  не  понял и по-настоящему  лишился  того  ничтожного кусочка  разума, который  у  него  был. Всё закончилось, уже нужен немедленный  приговор и привести в  исполнение.
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3 час.
АЩ
Алексей Щербаков
Щербаков А.П.                                                                                                           Когда же будет, наконец, удар по центру принятия решений. Я имею в виду удар по центру Киева, туда, где сидят эти мрази!!! Ведь обещали же на самом высоком уровне бить по центру принятия решений. Эти бандерлоги не прекратят бомбить нашу территорию и совершать теракты на нашей территории, пока по их центру не будет нанесён мощный удар!!!
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3 час.
Игорь Кузнецов
Да, это был террористический удар по Белгороду - там не было военных объектов. А дальше что - просто &quot;в пыль&quot; снести Николаев? Или Одессу? Этого и жут от нас укронацисты. Будем просто &quot;утилизировать&quot; ВСУ в зоне соприкосновения. А &quot;стратегам&quot; пора бы поработать по целям в Западной Украине, причём чтобы было &quot;вызженное поле&quot;.
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3 час.

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