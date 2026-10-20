🦅 На горе Чатыр-Даг провели последнюю в этом году подкормку краснокнижных грифов и сипов За лето чёрные грифы и белоголовые сипы получили около 4 тонн мясных субпродуктов.
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