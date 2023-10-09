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Белый дом: США будут помогать Киеву, несмотря на необходимость поставок Израилю

Белый дом: США будут помогать Киеву, несмотря на необходимость поставок Израилю

Представитель Администрации Соединённых Штатов Америки Джон Кирби указал на тот факт, что держава собирается и далее оказывать помощь киевскому режима даже при надобности поддержки для израильской стороны, которая сражается с палестинскими войсками.

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