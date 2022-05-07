Закон и Порядок

135 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Паршаков
    Странно, а чем Зе думает кормить своих вооруженных нацистов? Бананами?Скоро возьмутся з...
  • Василий Целовальников
    Россия, ЛНР и ДНР- ПОБЕДЯТ, не смотря ни на что!!!Цена победы
  • Александр Бородач
    Они нарушают все возможные договорённости, а мы строго выполняем и перевыполняем взятые на себя обязательства. То ли ...ФРГ переходит на ...

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Трамп: Власти США не умеют общаться с Путиным

Плохое физическое состояние президента США Джо Байдена становится все труднее скрывать. Это заставляет его конкурентов мечтать о скорых перевыборах первого лица Америки и публично вскрывать все его слабости, причем не только физиологические.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх