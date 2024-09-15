Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России

Источники утверждают, что он лично отправится в Америку на проведение переговоров Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни лично отправится в Америку, чтобы поговорить с президентом Джо Байденом.
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