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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России

Зеленский хочет лично попросить у США разрешения на удары вглубь России

Источники утверждают, что он лично отправится в Америку на проведение переговоров Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни лично отправится в Америку, чтобы поговорить с президентом Джо Байденом.

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