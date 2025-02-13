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Царьград

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Зеленскому не отвертеться: Опубликованы кадры атаки ВСУ на колонну МАГАТЭ

Зеленскому не отвертеться: Опубликованы кадры атаки ВСУ на колонну МАГАТЭ

Украинские боевики применили против автоколонны МАГАТЭ БПЛА и артиллерию. Это доказывает опубликованное видео12 февраля на Запорожской атомной электростанции должна была пройти плановая ротация, однако ВСУ попытались её сорвать.

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