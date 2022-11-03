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Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Бюджет сохранил социальную, программную и инвестиционную направленность В Мосгордуме приняли бюджет Москвы на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов сразу в трёх чтениях, социальные расходы в 2023 году составят более 50% городского бюджета.

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