Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности

Бюджет сохранил социальную, программную и инвестиционную направленность В Мосгордуме приняли бюджет Москвы на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов сразу в трёх чтениях, социальные расходы в 2023 году составят более 50% городского бюджета.